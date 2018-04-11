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Биржи США закрылись в минусе на заявлениях Трампа по Сирии и России


Мировая экономика

МОСКВА, 11 апр /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США завершили среду снижением на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа в отношении Сирии и России, следует из данных торгов.

Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,9%, до 24189,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,36%, до 7069,03 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,55%, до 2642,19 пункта.

В понедельник президент США Дональд Трамп обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время предпримут ответные действия, не исключив военных мер. В среду американский президент написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии.

Кроме того, в среду был опубликован протокол заседания Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США 20-21 марта. Согласно документу, члены комитета пришли к мнению, что более позитивные перспективы по экономике страны повышают вероятность того, что инфляция достигнет целевого уровня в 2%. На заседании было принято единогласное решение об ужесточении текущей монетарной политики.

Потребительские цены в США в марте продемонстрировали снижение впервые за 10 месяцев, опустившись на 0,1% в месячном выражении при прогнозах сохранения на уровне февраля. В годовом выражении инфляция ускорилась до 2,4%, как и ожидалось.

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