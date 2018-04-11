В Lufthansa Group ознакомлены с рекомендациями Eurocontrol в связи с ситуацией в Сирии

БЕРЛИН, 11 апр /ПРАЙМ/. В Lufthansa Group ознакомлены с рекомендациями Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol) в связи с ситуацией вокруг Сирии, однако авиакомпании концерна уже давно не совершают полетов в указанном воздушном пространстве по соображениям безопасности.

Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе концерна.

"Предупреждение Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol) нам известно, и мы находимся в этой связи с тесном контакте с ведомствами. Указанное воздушное пространство в восточном Средиземноморье давно не используется авиакомпаниями Lufthansa Group в целях превентивной безопасности", - заявили в пресс-службе.

Ранее официальный представитель Европейского агентства по авиационной безопасности EASA сообщил АФП, что организация еще во вторник уведомила Европейскую организацию по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) о вероятности "проведения в ближайшие 72 часа против Сирии ракетных ударов с применением ракет воздух-земля или крылатых ракет", которые "могут сопровождаться нарушением работы радионавигационного оборудования самолетов".