АНОНС - Участники КЭФ-2018 обсудят источники роста экономики РФ и налоговую систему

МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Члены правительства РФ, руководители компаний и экспертное сообщество на полях Красноярского экономического форума обсудят способы исполнения задач, поставленных президентом РФ в послании Федеральному собранию, новые источники роста российской экономики, перенастройку налоговой системы и рост инвестиций в инфраструктуру страны.

Красноярский экономический форум состоится 12-14 апреля. Форум проводится ежегодно с 2004 года. Информационное агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступит генеральным информационным партнером КЭФ.

В этом году КЭФ проходит в непростых для России экономических и политических условиях: США ввели новые санкции против российских бизнесменов и компаний, что повлекло за собой волатильность рубля, а капитализация некоторых компаний на иностранных биржах значительно снизилась. В то же время рынок ждет формирования нового кабмина, которому предстоит провести структурные реформы в стране и принимать непопулярные решения по давно назревшим проблемам: налоговой и пенсионной реформам.

В работе форума примут участие вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, глава Минтранса Максим Соколов, представители Минфина, Минэкономразвития, Минэнерго, руководители и владельцы металлургических, энергетических, транспортных компаний, а также вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко.

ЭКСПЕРТЫ ОБСУДЯТ НАЛОГИ

По словам Дворковича, эксперты в ходе КЭФ обсудят варианты перенастройки налоговой системы РФ.

"По налогам - итоги обсуждения подводятся не в правительстве, а в парламенте и президентом подписывается соответствующий закон. Поэтому соответствующие предложения будут представлены в установленном порядке и таким образом будут подводиться итоги, а не на форуме. Хотя я уверен, что налоговая тема интересна всегда и всем, поэтому обсуждения на круглых столах, возможно, на пленарке, какие-то экспертные обсуждения (будут - ред.)", - сказал Дворкович на пресс-конференции в преддверии КЭФ.

По его словам, центральным вопросом форума станет обсуждение механизмов достижения тех целей, который поставил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.