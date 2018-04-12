МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет заседание правительственной комиссии, в ходе которого ее участники обсудят реализацию проектов импортозамещения в некоторых отраслях, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Заседание комиссии пройдет на территории Ленинградского металлического завода "Силовых машин".

"Дмитрий Медведев проведет заседание правительственной комиссии по импортозамещению. Участники заседания обсудят реализацию проектов импортозамещения в автомобильной промышленности, сельскохозяйственном машиностроении, машиностроении для пищевой и перерабатывающей промышленности, производстве строительно-дорожной, коммунальной и наземной аэродромной техники", — говорится в сообщении.

Выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе правительства, Медведев отметил, что российская промышленность выстояла, теперь власти перешли к вопросам ее развития. По его словам, одна из задач России — разумное замещение промышленного импорта на конкурентноспособную российскую продукцию. Речь идет не о вытеснении всего импорта, а только о тех позициях, где зависимость приобрела критический характер, отмечал премьер.