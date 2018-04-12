Красноярский экономический форум начинает свою работу в четверг

КРАСНОЯРСК, 12 апр /ПРАЙМ/. Экономический форум "Россия 2018-2024: реализуя потенциал" начинает работу в четверг в Красноярске, сообщают организаторы мероприятия.

По информации организаторов, в мероприятиях форума за три дня работы примут участие более пяти тысяч человек. Эксперты, политики и бизнесмены будут участвовать в обсуждении стратегий развития экономики на пленарном заседании и 80 дискуссионных площадках. На форум ожидается приезд вице-премьеров федерального правительства Аркадия Дворковича и Александра Хлопонина. В Красноярск приедут представители более 50 регионов, в том числе десять губернаторов. Также организаторы планируют, что на форуме будет присутствовать более 160 экспертов из 22 стран мира. За три дня работы планируется подписать несколько инвестиционных соглашений на общую сумму более 400 миллиардов долларов.

ФОРУМ ДЛЯ МОЛОДЫХ

Первый день форума начинается с работы молодежной площадки "Поколение – 2030. Экономика будущего". Площадка проводится в рамках форума с 2009 года, с 2011 является первым полноценным рабочим днем КЭФ.

В четверг в рамках пленарного заседания "Креативные индустрии: бизнес нового формата" молодые люди обсуждают, как креативный бизнес может перезапускать города и качественно менять нашу жизнь, разрабатывают механизмы масштабирования этого процесса, определяют пути ухода России от индустриальной экономики и экспорта сырья к экспорту креативного продукта. Также в этот день пройдет несколько круглых столов, посвященных развитию городов – "цифровой" экономике, кластерному подходу, кадровой политике и так далее.

КАРТИНКА БУДУЩЕГО

Обсуждение масштабного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь" состоится в пятницу и станет центральным вопросом красноярского форума. После пленарного заседания "Россия 2018-2024: реализуя потенциал" будет проведено роуд-шоу проекта. Ранее организаторы сообщили, что одновременно с презентацией не будет никаких событий в рамках КЭФ. Таким образом, мероприятие должно собрать гостей и участников КЭФ, первых лиц.

В декабре 2017 года губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о возможности создания Енисейской экономической зоны (Енисейская Сибирь) на территории региона и соседних Тувы и Хакасии, руководство которых поддержало эту идею. При этом речь идет не об административном объединении, а о налаживании межрегионального экономического взаимодействия. В феврале 2018 года после визита президента в Красноярск глава региона сообщил, что президент поддержал создание Енисейской экономической зоны в Красноярском крае, Туве и Хакасии.

По словам вице-премьера правительства Аркадия Дворковича, центральным вопросом форума станет обсуждение механизмов достижения тех целей, который поставил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Дискуссии будут посвящены развитию человеческого капитала и социальной сферы, бизнесу, пространственной организации нашей страны, сохранению окружающей среды и влиянию экологии на экономический рост. Конечно, важное место на форуме займёт направление, посвящённое Сибири. В рамках форума планируется провести road show комплексных инвестиционных проектов развития Сибирского федерального округа.

В прошлом году была утверждена госпрограмма "Цифровая экономика", работа по которой уже активно идёт. Цифровизация самых разных отраслей и направлений нашей жизни и экономики также станет сквозной темой", - приводятся слова Дворковича на официальном сайте КЭФ.

В последний день форума в субботу на пленарном заседании будут подведены итоги форума, работы всех площадок.

ОТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ БАТАЛИЙ К СПОРТИВНЫМ

Помимо деловой и культурной программы участники КЭФ смогут поучаствовать в спортивных мероприятиях. Планируется, что 13 апреля Красноярская сборная чиновников, бизнесменов и общественных деятелей вместе с клубом "Легенды хоккея" сыграет благотворительный матч. Встреча пройдет в многофункциональном спортивном комплексе "Арена. Север". Делегацию "Легенд хоккея" возглавит президент клуба Александр Якушев — двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и Европы. Все вырученные средства будут направлены в Красноярскую региональную общественную организацию родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями "Открытые сердца".

Кроме того, 14 апреля на набережной реки Енисей состоится благотворительный забег "Добрая пятерка". Организаторы сообщают, что дистанция забега длиной в пять километров выбрана потому, что доступна даже новичкам. На финише все участники забега получат медаль и термоодеяло. Все собранные средства пойдут в благотворительный фонд "Счастливые дети".

Красноярский экономический форум — одна из самых представительных в России переговорных площадок для лидеров бизнеса, государственного управления, политики, общественных организаций. Форум проводится ежегодно с 2004 года. Информационное агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума.