СПРАВКА - Красноярский экономический форум

МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Красноярский экономический форум открывается в четверг.

Ниже приводится справочная информация.

Красноярский экономический форум (КЭФ) – одна из самых представительных в России переговорных площадок для лидеров бизнеса, государственного управления, политики, общественных организаций.

Организаторами форума выступают правительство РФ и Красноярского края.

Впервые форум в Красноярске прошел в 2004 году. Мероприятие задумывалось как интеллектуальная платформа для обсуждения качественно нового этапа в развитии страны, связанного с наступлением периода новой индустриализации.

Форум, который назывался тогда инвестиционным, вызвал большой интерес со стороны бизнес-сообщества и инвесторов. Он собрал на своей площадке более 700 участников, среди которых были представители министерства экономического развития РФ и крупнейших российских компаний.

В 2005 году форум состоялся накануне референдума по вопросу об объединении трех территорий – Красноярского края, Эвенкии и Таймыра. В дискуссии форума приняли участие 900 человек. Результатом стала разработка доктрины новой индустриализации Сибири и ее пилотного проекта – программы развития объединенного Красноярского края.

В 2006 году Красноярский экономический форум получил современное название.

Тематика форума была существенно расширена, в нее были включены вопросы экономического развития Сибири и Дальнего Востока.

Каждый из последующих экономических форумов, прошедших в Красноярске, был посвящен актуальной теме и богат на события.

В кризисном 2009 году концепция форума была изменена. Он прошел в формате "мозгового штурма", нацеленного на формирование антикризисного банка идей. В число участников мероприятия вошли 500 представителей федеральных и региональных органов власти, представители делового сообщества, российские и зарубежные эксперты. Красноярский форум-2009 стал открытой диалоговой площадкой для представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества при обсуждении последствий экономического кризиса для экономики России, выработке наиболее эффективных антикризисных мер. В 2009 году впервые открылась молодежная площадка форума.

В 2012 году в работе форума приняли участие представители администрации президента РФ, правительства РФ, ключевых федеральных министерств, органов региональной и муниципальной власти. Форум посетил глава правительства РФ Владимир Путин, он принял участие в заседании экспертного совета Агентства стратегических инициатив.

В 2013 году было решено ориентировать форум не только на Красноярский край, Сибирь и Россию, но и на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), придав мероприятию международный статус.

В 2014 году при подготовке форума была существенно усилена роль правительства России. В формировании программы участвовали 14 федеральных министерств, руководители более половины из них приняли активное участие в работе форума. В экспертный совет КЭФ вошли почти все члены экспертного совета при правительстве РФ и экономического совета при президенте России. Форум посетили представители международного экспертного и бизнес-сообществ. В рамках форума было подписано 28 соглашений.

В 2015 году темой форума была "Россия и страны АТР: от политики интеграции к проектам развития". Мероприятия форума посетили более шести тысяч участников, в числе которых представители 54 регионов России и члены делегаций из 35 стран мира. На форуме было подписано 36 инвестиционных соглашений на сумму 213,8 миллиарда рублей.

Ключевым вопросом КЭФ-2016 стало обсуждение Стратегии социально-экономического развития страны в перспективе до 2030 года, а также подготовка предложений по созданию рабочего механизма ее реализации. Мероприятие посетили более шести тысяч человек из 28 стран мира и 60 регионов России. Были подписаны 37 соглашений между руководством регионов, коммерческими структурами и общественными организациями.

В 2017 году Красноярский экономический форум был посвящен обсуждению стратегических направлений развития России на среднесрочную перспективу, а также внедрению современных управленческих технологий.

Площадки КЭФ посетили более 5 тысяч человек из 20 стран мира и свыше 50 регионов России. За три дня работы форума состоялись более 100 мероприятий, в том числе 65 дискуссионных площадок и "мозговых штурмов".

В дни форума были подписаны 45 соглашений между органами государственной власти, бизнесом, общественными организациями.

По итогам форума были подготовлены и представлены в Минэкономразвития РФ предложения к комплексному плану деятельности правительства страны на период до 2025 года, доработан проект стратегии развития РФ до 2024 года.

Пятнадцатый Красноярский экономический форум пройдет 12-14 апреля 2018 года. Тема форума — "Россия 2018-2024: реализуя потенциал".