Венесуэла вводит новые санкции против панамских компаний

МЕХИКО, 12 апр /ПРАЙМ/. Санкционный конфликт между Венесуэлой и Панамой в среду получил развитие - Каракас объявил о новых санкциях в ответ на действия панамских властей, запретивших полеты венесуэльских авиакомпаний.

Как заявил вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами, отдано распоряжение заморозить счета ряда панамских фирм, которые подозреваются в связях с правительством Хуана Карлоса Варелы.

"Нас не поставить на колени, на взаимной основе мы приняли решения, чтобы защитить нашу финансовую систему от мафий президента Панамы ", - приводит портал Nacional заявление Эль-Аиссами.

Во вторник власти Панамы ввели ответные меры против Венесуэлы, запретив ее авиакомпаниям работать в стране. На период в 90 дней с возможностью продления в Панаме запрещена деятельность всех венесуэльских авиалиний.

Данный шаг был предпринят в ответ на решение Венесуэлы приостановить на 90 дней торгово-экономические отношения с Панамой, принятое 6 апреля. Оно коснулось 46 юридических и 22 физических лиц, с которыми венесуэльским контрагентам запрещено иметь дело, как было объявлено, для защиты венесуэльской финансовой системы. В число этих компаний попала и крупная авиакомпания Сора. Страны также отозвали послов.

Ранее правительство Панамы включило Мадуро в список лиц, которые могут быть причастны к отмыванию финансовых средств, а значит, требуют усиленного внимания со стороны финансовых органов. С учетом введенных санкций США и ЕС разрыв банковских связей Венесуэлы с Панамой может еще больше осложнить непростую ситуацию в стране.