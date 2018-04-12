Средний чек россиян за один визит в магазин в марте вырос до 539 руб - "Ромир"

МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Средний чек жителя России за один поход в магазин в марте 2018 года увеличился на 0,9%, или на 5 рублей, по сравнению с февралем и составил 539 рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"В минувшем марте средний чек продолжил рост, начавшийся в январе. Величина чека по итогам месяца оказалась на уровне 539 рублей, что на 5 рублей или 0,9% больше, чем месяцем ранее. То есть месячная инфляция в 0,3% оказалась успешно преодолена. Однако в годовом выражении средний чек вырос на 2,1%, что немного не дотягивает до размера накопленной за год инфляции в 2,4%", - говорится в исследовании.

Если рассматривать месячную динамику среднего чека по регионам, сильнее всего показатель в марте увеличился на Дальнем Востоке (на 10% по сравнению с февралем, до 616 рублей). Рост чека также произошел в Центральном федеральном округе (на 0,8%, до 627 рублей) и в Сибири (на 0,2%, до 439 рублей). На Северо-Западе чек снизился на 0,5%, до 612 рублей, в Приволжском округе - на 0,7%, до 446 рублей.

В свою очередь средний чек на Юге в марте уменьшился по сравнению с февралем на 0,8%, до 483 рублей, на Урале - на 1,5%, до 451 рубля. В Москве средний чек в марте повысился на 2,2% по сравнению с февралем и на 6,2% в годовом выражении - до 739 рублей. В Санкт-Петербурге средний чек в марте по сравнению с февралем снизился на 0,4%, но в годовом выражении он вырос на 0,7% и составил 701 рубль.

Средний чек в гипермаркетах РФ по сравнению с февралем вырос на 3,8% (по сравнению с мартом 2017 года - снизился на 3,7%), в супермаркетах - снизился на 1,7% (в годовом выражении - рост на 3,9%). В дискаунтерах средний чек в марте уменьшился на 1,6% (минус 0,3% в годовом выражении). Однако чек в небольших магазинах традиционной торговли в марте вырос сразу на 10,8% к февралю, а рост за год составил 14,4%.

Исследование "Ромира" основано на данных потребления 30 тысяч россиян, 11 тысяч домохозяйств в 180 городах с населением более 100 тысяч человек. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования.