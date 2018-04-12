Порошенко поручил начать процедуру выхода Украины из СНГ

КИЕВ, 12 апр — ПРАЙМ. Президент Петр Порошенко дал поручение правительству подготовить предложения о начале процедуры официального выхода Украины из учредительных органов СНГ.

"Просил бы, чтобы мы вместе с правительством подготовили предложения об официальном прекращении нашего участия в учредительных органах СНГ, как и об окончательном закрытии украинского представительства при соответствующих институтах в Минске", - заявил Порошенко в четверг в ходе XI киевского форума по безопасности.

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Кроме того, Порошенко заявил, что собирается внести в Верховную Раду проект закона об одностороннем прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией.