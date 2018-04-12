Мосгорсуд подтвердил 8-летний срок для Улюкаева, но убрал запрет работать чиновником

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Мосгорсуд в четверг подтвердил восьмилетний срок в колонии и 130-миллионный штраф для бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, но исключил наказание в виде запрета работать чиновником после освобождения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Приговор изменить: исключить из резолютивной части приговора указание на запрет занимать должности на госслужбе. В остальном приговор оставить без изменения", - огласила решение одна из судей коллегии.

Защита Улюкаева в свою очередь продолжит обжаловать его приговор и подаст кассацию, заявила журналистам адвокат Дариджан Квеидзе. "Мы подадим кассационную жалобу", — сказала она.

После решения апелляции, таким образом, приговор вступил в законную силу.