Путин поручил помогать субъектам МСП при внедрении электронной ветеринарной сертификации

МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин поручил Минсельхозу проработать вопрос о содействии предприятиям малого и среднего бизнеса при внедрении электронной ветеринарной сертификации, следует из опубликованных на сайте Кремля поручений.

"Минсельхозу России совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации проработать вопрос о содействии предприятиям малого и среднего бизнеса при внедрении электронной ветеринарной сертификации", — говорится в поручении.

Доклад об этом необходимо представить до 1 декабря, ответственным назначен министр сельского хозяйства Александр Ткачев, а также руководители высших исполнительных органов регионов.