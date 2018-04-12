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ХМАО и сирийский Хомс заключили договор о взаимодействии в экономике и технологиях


ХОМС, 12 апр /ПРАЙМ/, Михаил Алаеддин. Губернатор ХМАО Наталья Комарова и губернатор провинции Хомс Талал Барази подписали договор об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной сферах, передает корреспондент РИА Новости.

Комарова прибыла в Сирию в составе парламентской делегации РФ во главе с координатором группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, председателем патриотической платформы "Единой России" Дмитрием Саблиным.

"Мы пока готовимся к отношениям. Дело в том, что мы предполагаем, что сирийской стороне будут интересны наши возможности в области энергетики, как в добыче углеводородов, переработке их и производстве, также в области электроэнергии",- сказала Комарова.

Губернатор отметила, что у Югры колоссальные возможности в области деревообработки и производства товаров из древесины, а в Сирии - дефицит, плюс речь идёт о восстановлении хозяйства. "Полагаем, что это будет крайне интересно. Кроме того, мы обратили внимание - здесь очень мощный университет, больше 120 тысяч учащихся. У нас тоже хорошая база",- сказала она.

Губернатор Югры - первый глава российского региона, прибывшая в Сирию с начала конфликта в стране.

"Это очень важный момент в развитии взаимодействия между двумя государствами ... Мы сейчас работаем над определением планов работ и программ с целью восстановления Сирии, восстановления инфраструктуры и развития взаимоотношений в экономике и культуре", - в свою очередь отметил Барази во время встречи.

Депутат Госдумы Дмитрий Белек, входящий в состав делегации, выразил надежду, что следующее подписание подобного договора состоится между Севастополем и сирийским Тартусом.

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