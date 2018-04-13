Суд в Москве рассмотрит вопрос о блокировке Telegram

МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Таганский суд Москвы в эту пятницу начнет рассматривать по существу иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram.

Заседание назначено на 10.00.

Ранее Роскомнадзор попросил суд дать добро на немедленную блокировку мессенджера Telegram в случае, если иск ведомства будет удовлетворен.

Кроме Роскомнадзора к иску привлечена ФСБ России в качестве заинтересованного лица.

В свою очередь основатель мессенджера Павел Дуров запретил своим юристам участвовать в судебном процессе о блокировке. Юристы правозащитной организации "Агора" объяснили, что Дуров запретил им участвовать в рассмотрении иска из-за допущенных судьей процессуальных нарушений.

"В настоящем процессе судом были нарушены все элементарные основы, связанные с подготовкой дела", — сказал РИА Новости адвокат Рамиль Ахметгалиев.

Он отметил, что в предыдущем процессе суд дал возможность ознакомиться с делом, представить все документы, а также назначил достаточные сроки для подготовки всех участников.

В начале апреля истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. По словам адвоката Telegram Дмитрия Динзе, компания уведомила Роскомнадзор, что требования ФСБ не могут быть выполнены по техническим причинам — из-за архитектуры мессенеджера.