FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

ИНТЕРВЬЮ: Новый терминал аэропорта Симферополя заработает 16 апреля с 08.00 - гендиректор


СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр /ПРАЙМ/. Новый терминал аэропорта в столице Крыма начнет обслуживание пассажиров в понедельник, 16 апреля, с 08.00, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор международного аэропорта "Симферополь" Евгений Плаксин.

"Уже через несколько дней, 16 апреля (понедельник) с 8 утра все рейсы начнут выполняться из нового терминала", - сказал Плаксин.

Тестовые испытания нового терминала с участием сотрудников аэропорта, волонтеров и студентов крымских вузов прошли в начале апреля. Во время тестов участники прошли путь пассажира, а на выходе заполняли специально разработанный чек-лист.

Росавиация 12 апреля выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового терминала аэропорта "Симферополь".

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ