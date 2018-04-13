ИНТЕРВЬЮ: Новый терминал аэропорта Симферополя заработает 16 апреля с 08.00 - гендиректор

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр /ПРАЙМ/. Новый терминал аэропорта в столице Крыма начнет обслуживание пассажиров в понедельник, 16 апреля, с 08.00, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор международного аэропорта "Симферополь" Евгений Плаксин.

"Уже через несколько дней, 16 апреля (понедельник) с 8 утра все рейсы начнут выполняться из нового терминала", - сказал Плаксин.

Тестовые испытания нового терминала с участием сотрудников аэропорта, волонтеров и студентов крымских вузов прошли в начале апреля. Во время тестов участники прошли путь пассажира, а на выходе заполняли специально разработанный чек-лист.

Росавиация 12 апреля выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового терминала аэропорта "Симферополь".

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.