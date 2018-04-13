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Японские политики с осторожностью восприняли информацию о пересмотре США отношения к ТТП


Экономика / Мировая экономика

ТОКИО, 13 апр /ПРАЙМ/. Японские политики с осторожностью комментируют информацию о том, что США могут пересмотреть свое отношение к соглашению по Транстихоокеанскому партнерству.

Так, министр иностранных дел Японии Таро Коно на пресс-конференции в пятницу заявил, что "невозможно вычленить из соглашения о ТТП какую-то часть и возобновить переговоры", но отметил при этом, что "если (они – ред.) действительно хотят возобновления, то это очень радует".

Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (Trans-Pacific Partnership, TPP) было подписано в 2016 году. В рамках договора планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На тихоокеанские страны приходятся 40% мировой экономики и треть мировой торговли. Участниками соглашения стали 12 стран: США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу.

Однако в январе 2017 года президент Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения, после чего оно было переработано и получило название CPTPP. Политические оппоненты Трампа и ряд экспертов опасается, что выход США из партнерства усилит позиции в регионе конкурирующего Китая. Администрация Трампа заявляет, что договор в нынешнем виде невыгоден США.

Главы МИД 11 стран Азии и Америки подписали 8 марта в Чили переработанное после выхода США соглашение о Транстихоокеанском партнерстве.

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