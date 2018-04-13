Кабмин продолжит господдержку инвестпроектов по приоритетным направлениям промышленности

МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Правительство России продлило действие механизма господдержки комплексных инвестпроектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

"Продлено действие механизма государственной поддержки, предусматривающего предоставление субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что предусматривается предоставление субсидий по кредитам, полученным в 2014-2019 годах в российских кредитных организациях, Внешэкономбанке, международных финансовых организациях, созданных в соответствии с международными договорами, в которых участвует РФ, а также на реализацию комплексных инвестпроектов или выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в 2014–2019 годах в рамках реализации таких проектов.

В федеральном бюджете на реализацию такого механизма господдержки предусмотрены средства в размере 24,05 миллиарда рублей (в том числе в 2018 году – 6,86 миллиарда рублей, в 2019 году – 8,6 миллиарда рублей, в 2020 году – 8,59 миллиарда рублей), следует из документа.

Установлены цели, условия и порядок предоставления соответствующих субсидий российским организациям, а также критерии отнесения инвестиционных проектов к комплексным инвестпроектам.

"По информации Минпромторга России, количество инвестпроектов, по которым поступят обращения о предоставлении субсидий из федерального бюджета, составит 215 проектов с общим объемом привлекаемых кредитных средств в размере 83,3 миллиарда рублей и общим объемом привлекаемых средств через механизм выпуска облигаций в размере 9,75 миллиарда рублей", - отмечается в пояснительной записке к постановлению.