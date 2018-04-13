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Экспорт Китая в марте неожиданно сократился на 2,7%, импорт вырос на 14,4%


Экономика / Мировая экономика

ПЕКИН, 13 апр - ПРАЙМ. Экспорт Китая в марте впервые с февраля прошлого года неожиданно сократился на 2,7% с роста на 44,5% месяцем ранее, а импорт вырос на 14,4%, оказавшись лучше ожиданий экспертов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.

В марте экспорт Китая в долларовом эквиваленте упал на 2,7% (до 174,1 миллиарда долларов) по сравнению с тем же периодом прошлого года — значительно хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали роста в марте на 10% при 44,5% в феврале. Импорт за отчетный период вырос на 14,4 % и составил 179,1 миллиарда долларов, что оказалось лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали ускорение темпов роста импорта в марте до 10% при росте на 6,1% в феврале.

Торговый дефицит в марте составил 4,98 миллиарда долларов против положительного торгового баланса 33,74 миллиарда долларов в феврале.

В целом по итогам первого квартала текущего года экспорт Китая вырос на 14,1% - до 545,2 миллиарда долларов, а импорт в страну — на 18,9%, составив 496,8 миллиарда долларов. Общий объем внешней торговли за указанный период вырос на 16,3% - до 1,04 триллиона долларов.

Согласно официальным данным, экспорт Китая в 2017 году вырос на 7,9% - до 2,26 триллиона долларов, а импорт — на 15,9%, до 1,84 триллиона долларов. Общий объем торговли в 2017 году вырос на 11,4% - до 4,1 триллиона долларов. Для сравнения в 2016 году экспорт страны сократился на 7,7%, импорт — на 5,5%.

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