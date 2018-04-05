РФ оценит необходимость доппроверок аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха в начале лета

КРАСНОЯРСК, 13 апр - ПРАЙМ. РФ примет решение о необходимости дополнительных проверок аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха в начале лета, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Когда будет наработана практика (после возобновления регулярных рейсов в Каир - ред.), которую мы сможем проанализировать, тогда уже будет основание для продолжения этих переговоров (о возобновлении чартеров - ред.). Начало лета", - сообщил Соколов в пятницу в кулуарах Красноярского экономического форума.

Он отметил, что решение о доппроверках курортных аэропортов Египта будет приниматься по итогам анализа и дополнительной информации, которая будет получена от египетских коллег.

В среду, 11 апреля, "Аэрофлот" AFLT совершил первый после перерыва авиасообщения регулярный рейс из "Шереметьево" в египетскую столицу. Рейс египетской авиакомпании EgyptAir прибыл в московский аэропорт "Домодедово" из Каира 12 апреля.

Авиасообщение между странами было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа". Лайнер летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается. Решению о возобновлении прямых перелетов между Россией и Египтом предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в египетских аэропортах.

Красноярский экономический форум — одна из самых представительных в России переговорных площадок для лидеров бизнеса, государственного управления, политики, общественных организаций. Форум проводится ежегодно с 2004 года. Информационное агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума.