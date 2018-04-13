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Минсельхоз:Аграриям Сибири надо сосредоточиться на экспорте в КНР и Юго-Восточную Азию


КРАСНОЯРСК, 13 апр /ПРАЙМ/. Сибирским аграриям надо сосредоточиться на экспорте своей продукции в Китай и Юго-Восточную Азию, сообщил директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Анатолий Куценко в ходе Красноярского экономического форума.

"Тема экспорта для Сибири будет являться ключевой. Весь потенциал роста, который мы видим, по направлениям может быть сориентирован на китайский рынок, на Юго-Восточную Азию, чтобы не конкурировать с ЦФО (Центральным федеральным округом - ред.) с более благоприятными погодными условиями и большей активностью сельхозтоваропроизводителей на местном рынке, плюс меньше логистических издержек. Поэтому мы ориентируем, чтобы вы в первую очередь сконцентрировали усилия на торговле с Юго-Восточной Азией", - сообщил Куценко.

Первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов рассказал, что в ближайшие годы будет вестись работа по сокращению объема зерна в элеваторах в Сибири.

"Так называемый интервенционный фонд, объем которого хранится на элеваторах в Сибири, мы его будем сокращать, мы будем освобождать элеваторы для линейных экспортных партий, погрузок, и в том числе для линейных поставок внутри страны... Мы рассчитываем, что в течение ближайших двух лет запасы сократятся наполовину", - сообщил Хатуов.

Он также отметил, что "есть полное понимание того, что операторы вагонов будут очень внимательны к заявкам сегодня экспортеров Сибири". При этом первый замминистра подчеркнул, что аграрии со своей стороны должны обеспечить оперативную загрузку вагонов.

Информационное агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума.

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