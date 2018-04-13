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Страны-члены ЕАЭС согласовали документ о создании аналога МАК - Соколов


КРАСНОЯРСК, 13 апр /ПРАЙМ/. Государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласовали документ о создании в рамках объединения нового органа по расследованию авиакатастроф, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

Минтранс РФ в прошлом году подготовил проект межправсоглашения о создании новой структуры ЕАЭС по расследованию авиапроисшествий и передал его коллегии Евразийской экономической комиссии. При этом, как отмечал Соколов в интервью РИА Новости, новое ведомство может заработать в 2018 году. Предполагается также, что РФ выйдет из соглашения о Межгосударственном авиационном комитете (МАК).

"Если межправительственный совет соберется в апреле, то мы готовим к этому событию согласованный многими членами Евразийского союза документ о создании нового евразийского МАК. Он находится в высокой степени готовности, отработан на экспертном уровне, я в контакте с моими коллегами-министрами, и сейчас завершаются внутригосударственные процедуры в каждой из стран-участников", - заявил Соколов журналистам.

Министр напомнил, что соглашение будет открытым: оно может быть подписано как между пятью, так и между двумя, тремя, четырьмя государствами.

"Потом к нему могут присоединяться, как мы договорились, как члены Евразийского союза, так и другие государства, если сочтут эти условия приемлемыми", - отметил Соколов.

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