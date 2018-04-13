Время в пути по мосту в Крым на легковом автомобиле составит 14-19 мин - Соколов

КРАСНОЯРСК, 13 апр /ПРАЙМ/. Проехать по мосту в Крым с материковой части РФ в Крым на легковом автомобиле можно будет за 14-19 минут, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Если по самому мосту, то это легко посчитать. Мост 19 километров, разрешенная скорость на мосту будет 90 километров. Если 60 километров (в час - ред.) ехать, это будет 19 минут, а 90 километров в час будет в 1,5 раза быстрее. Значит, это будет примерно 14 минут", - сообщил Соколов журналистам в пятницу в кулуарах Красноярского экономического форума.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением и планируют открыть движение по автомобильной части моста уже в мае.

Минтранс РФ сообщал, что рассматривается поэтапная схема запуска движения: в мае по мосту начнут ездить легковые машины и автобусы, обеспечивающие пассажирские перевозки, а открыть движение для грузового транспорта планируется в конце 2018 года.

Информационное агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером XV Красноярского экономического форума (КЭФ).