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Дефицит продуктов в РФ из-за запрета поставок из США не возникнет - "Руспродсоюз"


МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Список товаров, которые нельзя будет ввозить в Россию из США, будет предложен правительством РФ с учетом всех возможных последствий, однако, даже если где-то будет допущен просчет, дефицит продуктов в России не возникнет, считает исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров РФ ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков.

В пятницу руководители думских фракций и спикер Госдумы Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США. Законопроект предполагает, в частности, запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции.

В Госдуме отметили, что запреты не коснутся ввоза товаров для личного пользования. При этом ответные меры могут затронуть не только США: как пояснил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, ответ России на санкции США затронет Францию, Великобританию и те страны, которые имеют "определенную позицию" по Сирии.

"Финальный список подпадающих под санкции товаров будет предложен кабинетом министров и согласован с учетом всех возможных последствий. Но если где-то будет просчет, то дефицита продуктов питания все равно не будет", - сказал РИА Новости Востриков.

"На практике мы наблюдаем изменение логистических потоков, то есть необходимая продукция поступает через страны, которые не находятся в санкционных списках. В этом случае на конечной стоимости продуктов запрет поставок, скорее всего, отразится незначительно, но явно не будет способствовать увеличению рентабельности предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности", - отметил эксперт.

Востриков также указал, что сейчас эксперты оценивают покупательскую способность населения как близкую к стабилизации после спада. Такая ситуация не дает возможности бизнесу перенести растущую себестоимость производства на покупателя. "Потребитель все больше закупает по акционным ценам в распродажи, голосуя за более дешевое предложение на полке", - считает исполнительный директор ассоциации.

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