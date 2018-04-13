Россияне не заметят "потерю" виски из-за контрмер, но сигареты могут подорожать - эксперт

МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Россияне не заметят запрет на импорт американского виски, если такие ограничения будут введены, а вот влияние запрета на импорт табачной продукции оценить сложнее: если под ограничения попадет табак для производства сигарет, то их цена может вырасти, хотя всего на несколько процентов, считает исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров РФ ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков.

В пятницу руководители думских фракций и спикер Госдумы Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США. Законопроект предполагает, в частности, запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции.

В Госдуме отметили, что запреты не коснутся ввоза товаров для личного пользования. При этом ответные меры могут затронуть не только США: как пояснил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, ответ России на санкции США затронет Францию, Великобританию и те страны, которые имеют "определенную позицию" по Сирии.

"Потерю поставок элитного алкоголя заметит разве что большой гурман. Большая часть населения виски не употребляют, а это 87% российского импорта", - сказал РИА Новости Востриков. В то же время, по его словам, возможный запрет ввоза табака оценить сложно, поскольку пока не известен окончательный список новых санкционных товаров.

"Если будет запрещен ввоз только готовой продукции, то курильщики этого не заметят, а если ограничения распространятся на табак, который в России не производится, то предприятиям для обеспечения производства придется его завозить из других стран, и цена, скорее всего, поднимется на несколько процентов", - указал эксперт.

Исполнительный директор "Руспродсоюза" также рассказал о товарах, зависимость России от поставок которых достаточно велика. "Наиболее чувствительными могут быть потери поставок разнообразных пищевых ингредиентов зависимость от которых порядка 98%, премиксов, витаминов, вакцин, средств защиты растений, посевного материала (гибридов сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника, овощных культур), генетического материала, инкубационного яйца и молодняка животных, которые в России не производятся в достаточных для самообеспечения объемах, либо дают более низкую продуктивность по выходу готовой продукции", - сообщил Востриков.