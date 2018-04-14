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ПОВТОР - Глава Минтранса РФ 16 апреля обсудит в Японии перспективы создания перехода на Сахалин


КРАСНОЯРСК, 13 апр /ПРАЙМ/. Министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что в понедельник посетит Японию для обсуждения проектов, связанных с развитием транзитного потенциала РФ, в том числе перспективу создания транспортного перехода от Хоккайдо до Сахалина.

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в сентябре 2017 года в ходе Восточного экономического форума сообщал, что Россия предлагает Японии рассмотреть возможность строительства автомобильно-железнодорожного перехода от Хоккайдо до южной части Сахалина.

"В понедельник (визит в Токио - ред.) Мы будем обсуждать любые проекты, связанные с развитием транзитного потенциала нашей страны, в том числе в такой перспективе, как создание единого бесшовного транспортного коридора", - сообщил Соколов журналистам в пятницу в кулуарах Красноярского экономического форума.

Информационное агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером XV Красноярского экономического форума (КЭФ).

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