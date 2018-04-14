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ПОВТОР - Движение грузовиков по мосту в Крым планируется открыть осенью 2018 г - Соколов


КРАСНОЯРСК, 13 апр /ПРАЙМ/. Движение грузовых автомобилей по мосту с материковой части РФ в Крым планируется открыть осенью 2018 года, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением и планируют открыть движение по автомобильной части моста уже в мае.

Минтранс РФ сообщал, что рассматривается поэтапная схема запуска движения: в мае по мосту начнут ездить легковые машины и автобусы, обеспечивающие пассажирские перевозки, а открыть движение для грузового транспорта планируется в конце 2018 года.

"В полном объеме откроется, как и планировалось, до конца 2018 года. Осенью 2018 года, скажем так, пойдут грузовики и полугрузовые автомобили", - сообщил Соколов журналистам в пятницу в кулуарах Красноярского экономического форума.

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