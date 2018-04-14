Маркировка пачек сигарет в РФ не повлияла на их стоимость

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - ПРАЙМ. Маркировка табачной продукции цифровым кодом в рамках эксперимента, который идет в России с января, не повлияла на стоимость пачек сигарет, сообщили журналистам участники эксперимента по маркировке.

Эксперимент по маркировке табачной продукции начался в России 15 января, он продлится до конца 2018 года. В ходе эксперимента пачки сигарет будут маркироваться двухмерным кодом в формате Data Matrix, штрих-код будет содержать информацию, которая может подтвердить подлинность продукции. Оператором эксперимента по маркировке табачной продукции выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Если не изменятся условия, если мы останемся в рамках согласованных методических рекомендаций, то практически влияния на конечную стоимость пачки сигарет никакого не будет. Если не изменятся условия эксперимента, а мы надеемся, что они не изменятся", - сказал директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок табачной компании Philip Morris International (PMI) в России Александр Мироненко.

В свою очередь статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов указал, что сейчас также идет дискуссия по вопросу маркировки продуктов питания. "Есть система "Меркурий", которая внедряется уже не первый год, и приходили ко мне на днях руководители крупнейших союзов, спрашивали, как это будет между собой совмещаться - "Меркурий", маркировка продуктов питания", - рассказал Евтухов.

"Все это, естественно, будет обсуждаться, никакого жесткого навязывания бизнесу - тем более, чтобы это еще отразилось на ценах для потребителей, этого мы допустить не можем. Пока мы этого не видим, потому что генерация кода, я так понимаю, в пределах 50 копеек на сегодняшний день. И прослеживаемость - все это укладывается в такую небольшую величину", - добавил замминистра.

По словам операционного директора ЦРПТ Андрея Кириллова, эксперимент по маркировке табачной продукции проходит более чем удачно. "В эксперименте принимают участие три компании, которые вместе занимают примерно 95% производства табака в стране. Произведено уже более 500 тысяч табачных изделий за время эксперимента. Уже несколько недель это успешно выводится из оборота с помощью касс в рознице", - сообщил Кириллов.