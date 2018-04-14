FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Маркировка пачек сигарет в РФ не повлияла на их стоимость


Эксперт о том, чем может грозить резкое повышение цен на сигареты
Эксперт о том, чем может грозить резкое повышение цен на сигареты

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - ПРАЙМ. Маркировка табачной продукции цифровым кодом в рамках эксперимента, который идет в России с января, не повлияла на стоимость пачек сигарет, сообщили журналистам участники эксперимента по маркировке.

Эксперимент по маркировке табачной продукции начался в России 15 января, он продлится до конца 2018 года. В ходе эксперимента пачки сигарет будут маркироваться двухмерным кодом в формате Data Matrix, штрих-код будет содержать информацию, которая может подтвердить подлинность продукции. Оператором эксперимента по маркировке табачной продукции выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Если не изменятся условия, если мы останемся в рамках согласованных методических рекомендаций, то практически влияния на конечную стоимость пачки сигарет никакого не будет. Если не изменятся условия эксперимента, а мы надеемся, что они не изменятся", - сказал директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок табачной компании Philip Morris International (PMI) в России Александр Мироненко.

В свою очередь статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов указал, что сейчас также идет дискуссия по вопросу маркировки продуктов питания. "Есть система "Меркурий", которая внедряется уже не первый год, и приходили ко мне на днях руководители крупнейших союзов, спрашивали, как это будет между собой совмещаться - "Меркурий", маркировка продуктов питания", - рассказал Евтухов.

"Все это, естественно, будет обсуждаться, никакого жесткого навязывания бизнесу - тем более, чтобы это еще отразилось на ценах для потребителей, этого мы допустить не можем. Пока мы этого не видим, потому что генерация кода, я так понимаю, в пределах 50 копеек на сегодняшний день. И прослеживаемость - все это укладывается в такую небольшую величину", - добавил замминистра.

По словам операционного директора ЦРПТ Андрея Кириллова, эксперимент по маркировке табачной продукции проходит более чем удачно. "В эксперименте принимают участие три компании, которые вместе занимают примерно 95% производства табака в стране. Произведено уже более 500 тысяч табачных изделий за время эксперимента. Уже несколько недель это успешно выводится из оборота с помощью касс в рознице", - сообщил Кириллов. 

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ