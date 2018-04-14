Россияне в будущем смогут сообщать властям о точках продажи немаркированных товаров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - ПРАЙМ. Россияне в будущем не только смогут проверять подлинность товаров с помощью мобильного приложения на смартфоне, но и сообщать властям о случаях продажи немаркированных товаров, сообщили журналистам операционный директор Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Андрей Кириллов и статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

В 2016 году в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий RFID-метками. Кроме того, в России запущены эксперименты по маркировке лекарств и сигарет, а с 1 июня 2018 года может стартовать аналогичный пилотный проект в отношении обуви. До 2024 года в России предполагается создание системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров.

Оператором эксперимента по маркировке табачной продукции выступает ЦРПТ, он же организует локализацию производства оборудования для маркировки лекарств. Операционный директор ЦРПТ, комментируя ход эксперимента по маркировке сигарет, отметил, что проверить подлинность пачек можно будет с помощью специального приложения на смартфоне.

"В планах - будет возможность у потребителей информировать органы власти о том, что товар является поддельным. Возможно, будет даже что-то вроде борьбы с нелегальными парковками в Москве и Петербурге, когда люди, особо активные в этом, будут каким-то образом поощряться за это", - добавил Кириллов.

Он также отметил, что по логике системы прослеживаемости законопослушный магазин просто не сможет продать покупателю немаркированный товар, который обязательно должен быть промаркирован. "Если вам его продают - это означает, что вся торговая точка занимается нелегалом", - подчеркнул операционный директор ЦРПТ.

ТОВАР БЕЗ МЕТКИ - МЕТКА ДЛЯ ПРОДАВЦА

Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в свою очередь указал, что за продажу немаркированного товара, который подлежит обязательной маркировке, будет полагаться серьезная ответственность для продавца.

"Мы законодательно, наверное, должны будем закрепить, мы это сделаем, чтобы в каждой торговой точке на каждом месте убытия товара, то есть где кассы находятся, должна быть информация о том, куда можно обратиться, если тебе попытались реализовать товар немаркированный, который подлежит обязательной маркировке, чтобы можно было отреагировать сразу", - сообщил замминистра.

По его словам, у потребителя есть несколько вариантов действий, если ему продают немаркированный товар, который обязательно должен иметь метку. Первый вариант - можно закрыть глаза на отсутствие обязательной маркировки у товара, и просто его забрать. Второй вариант - вернуть товар продавцу.

"Но самое лучшее - сообщить, что данная торговая точка занимается реализацией немаркированного товара. В Роспотребнадзор. Мы законодательно обяжем, чтобы информация была доступна, и чтобы можно было сразу эту информацию довести", - указал Евтухов.

"Конечно, мы очень рассчитываем на сознательность граждан. И я думаю, что торговые точки с опаской будут относиться к тому, чтобы не пытаться реализовывать товар, который подлежит маркировке, который не маркированный", - заключил замглавы Минпромторга.