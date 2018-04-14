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Порошенко покинул топ-10 олигархов Украины


  • *Президент Украины Петр Порошенко
    © AFP, Genya Savilov

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. За 2017 год состояние 100 богатейших украинцев выросло почти на $2 млрд, а их общий капитал составил $27 млрд. Таковы данные исследования, проведенного украинским журналом "Фокус".

Самым богатым украинцем оказался Ринат Ахметов, владеющий множеством активов в ТЭК, финансовой и металлургической сферах. Его состояние увеличилось на треть, до $3,1 млрд.

Между тем президент Украины Петр Порошенко, занявший в 2016 году последнее место в топ-10 богатейших людей страны по версии "Фокуса", в 2017 году оказался на 11 месте. Его состояние сократилось до $542 млн с $589 млн.

Основными активами Порошенко являются кондитерская корпорация "Рошен" и компания "Укрпроминвест".

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