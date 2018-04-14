Суд Лондона обязал Кехмана вернуть ВТБ долги на $140 млн

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Несмотря на серьезные разногласия между Россией и Великобританией, правоохранительные органы которых перестали сотрудничать друг с другом, Высокий суд Лондона продолжает рассматривать дела, связанные с РФ. Им был удовлетворен иск Банка Москвы (входит в группу ВТБ) о взыскании $140 млн с известного театрального деятеля, а в прошлом бизнесмена Владимира Кехмана, пишет "Коммерсант".

Удовлетворяя исковые требования банка, суд признал, что Владимир Кехман является "недобросовестным, нечестным и неудовлетворительным свидетелем", который, давая показания, "выдумал многие факты".

В своем иске Банк Москвы указывал, что, получая кредиты, сотрудники JFC по указаниям Владимира Кехмана фальсифицировали финансовую отчетность, указывая в ней, в частности, фиктивные поставки фруктов. Кроме того, ответчик скрыл информацию о том, что половина акций входящего в структуру JFC предприятия уже находилась в залоге у Сбербанка. А уже в преддверии банкротства JFC Владимир Кехман вывел из группы компаний активы на $18 млн. Все эти факты британское правосудие признало полностью.

"Мы удовлетворены решением Высокого суда Лондона по делу Владимира Кехмана. Суд признал его действия мошенническими и постановил взыскать с Кехмана убытки на сумму свыше $140 млн. Банк продолжит добиваться возврата долга JFC всеми доступными методами в соответствии с законодательством", — сообщили в пресс-службе группы ВТБ.

Ранее Владимир Кехман был признан банкротом решениями российского арбитража и лондонского суда. В свою очередь, истцы рассчитывают найти активы Владимира Кехмана за границей.