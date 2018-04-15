Проекты в портах Приморья могут быть реализованы с инфраструктурной ипотекой - Соколов

ВЛАДИВОСТОК, 15 апр /ПРАЙМ/. Проекты в портах Приморья могут быть реализованы принципу инфраструктурной ипотеки, сообщил журналистам в Находке министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Сейчас мы формируем план магистральной инфраструктуры нашей страны, и в этом плане будет отражен ряд таких проектов (по принципу инфраструктурной ипотеки - ред), в том числе источники по финансированию. Мы видим, что и здесь, в бухте Врангеля, есть возможность реализовать по принципу Мурманского транспортного узла проект по структурированию на принципах инфраструктурной ипотеки, ГЧП. Это развитие терминала в северной части бухты Врангеля", - сказал Соколов.

По его словам, проекты в других портах и выходах к морю в Приморье тоже могут быть реализованы с поддержкой государства по принципу инфраструктурной ипотеки, например, порт Зарубино, который лежит в рамках МТК "Приморье-2", и проекты в рамках "Приморье-1".