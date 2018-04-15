"Восточный порт" в Приморье планирует перейти на закрытую перевалку угля в октябре

ВЛАДИВОСТОК, 15 апр /ПРАЙМ/. Стивидорная компания "Восточный порт" в Приморье в октябре планирует первой в России перейти полностью на закрытую перевалку угля, сообщил журналистам в Находке врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

"Сегодня проделанная работа высока – у нас появился закрытый способ перевалки угля. У них ("Восточного порта") в плане - в октябре месяце вообще "закрыть" весь порт - у нас будет впервые в стране такой масштабный порт, у которого закрытый способ перевалки", - сказал Тарасенко.

По его словам, сегодня на борьбу с угольной пылью в Находке направлено 200 миллионов рублей.

Министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил журналистам, что сегодня стивидорные компании, работающие в Находке, разрабатывают программы и аккумулируют финансовые средства для снижения негативного эффекта при перевалке угля в порту.

"Но этот проект является ярким примером, ответом на вызовы, которые стоят перед портовиками, угольщиками", - сказал Соколов, добавив, что "Восточный порт" использует самые современные технологии в перевалке угля.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие экологическим нормам. О проблеме с пылью в городе из-за перевалки угля в порту главе государства в ходе прямой линии 15 июня 2017 года рассказал мальчик из Находки. Власти региона сообщали, что стивидоры закупают системы пылеподавления и снижают объемы перевалки угля в зимний период. Помощник президента РФ Константин Чуйченко поручил к следующей зиме обеспечить чистый воздух для жителей Находки.

Власти края с начала года подписали соглашения с девятью стивидорами Находки о комплексных мерах по снижению вредного воздействия на окружающую среду в ходе перевалки угля.