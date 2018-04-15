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Директор рекламного холдинга WPP Мартин Соррелл уходит в отставку


  • #Запрет
    © fotolia.com, venimo

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Мартин Соррелл, CEO компании WPP, в которой работают 200 тыс. человек в 112 странах мира, ушел в отставку. Причиной стало начатое в отношении бизнесмена расследование. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Reuters.

Он подозревается в неправомерном поведении, однако детали дела до сих пор не разглашались. Предполагается, что речь идет в том числе о финансовых вопросах.

Сам Соррелл в субботу написал письмо сотрудникам, в котором заявил, что ни в чем не виноват. При этом он признал, что сложившаяся ситуация "оказывает ненужное давление на бизнес". Решение уйти он объяснил интересами акционеров, клиентов и всех сотрудников WPP. "Мне грустно покидать WPP после 33 лет. Но я думаю, что в интересах компании будет, если я сейчас уйду", - написал он.

Исполняющим обязанности руководителя будет Роберто Кварта. Ожидается, что смену Сорреллу найдут в ближайшие несколько месяцев.

Соррелл пришел в WPP в конце 1980-х, когда компания занималась производством корзинок для покупок. За три года он поглотил несколько крупных британских рекламных агентств, пиар-агентств и исследовательских компании, в итоге создав одну из крупнейших компаний Соединенного королевства, клиентами которой являются Ford, Unilever, P&G.

В последние полтора года WPP испытывала определенные проблемы, связанные с падением доходов компаний, работающих на потребительском рынке. В этом году стоимость акций WPP снизились на 30%.

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