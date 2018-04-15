Самолет Air China совершил экстренную посадку в Китае из-за нападения на бортпроводника

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. ​Авиалайнер компании Air China совершил экстренную посадку в китайском городе Чжэнчжоу, сообщает телеканал CGTN.

Такое решение командир самолета принял после того, как стало известно, что один из пассажиров напал на бортпроводника.

Самолет вылетел из Чанша в 8:40 по местному времени и должен был приземлиться в аэропорту Пекина в 11:00. Посадку в аэропорту Чжэнчжоу он осуществил в 9:58.

Отмечается, что все пассажиры, кроме подозреваемого в нападении, покинули самолет и были отправлены в зал ожидания.