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Мэй заявила, что обдумывает все варианты действий в отношении финансов россиян в Британии


МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассматривает все варианты действий в отношении размещенных в королевстве "незаконных финансов" российских бизнесменов и чиновников, пишет газета Sunday Times.

"Мы изучаем все аспекты действий, которые могут быть предприняты", — заявила Мэй в интервью изданию.

Ранее Мэй пригрозила заморозить государственные счета РФ, если найдет доказательства того, что они могут нести угрозу жизни и имуществу британских граждан. Премьер пообещала, что Национальное криминальное агентство Британии (National Crime Agency) будет продолжать работу по противодействию «серьезным преступникам и коррумпированным элитам», в том числе из РФ.

К тому же британские госорганы в январе получили право требовать объяснение происхождения капитала у иностранных владельцев недвижимости и активов в Соединенном Королевстве стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов. Если владелец не сможет предоставить устраивающие агентство данные, то на его собственность будет наложен арест.

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