США готовят новые санкции в отношении России из-за Сирии

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. США намерены ввести новые санкции против России в связи с ситуацией в Сирии. Такая формулировка содержится в материалах для прессы, которые подготовила пресс-служба Белого дома, сообщает РБК.

"Мы намерены ввести конкретные дополнительные санкции против России в качестве ответа на продолжающуюся поддержку Москвой режима Башара Асада", — говорится в документе. О наличии такой формулировки в своем Twitter сообщил эксперт Atlantic Council, экс-советник OFAC (санкционное бюро Минфина США) Брайан О'Тул.

О'Тул подтвердил РБК, что видел документ, в котором содержалась эта фраза.

О том, что подобная фраза присутствовала в материалах для брифинга, сообщила и британская газета Daily Mail, получившая информацию от своего источника. Издание указывает, что санкции объясняются тем, что поддержка Москвы "позволила режиму Асада совершать преступления против сирийского народа".

При этом в Daily Mail указали, что ни Белый дом, ни Министерство финансов США не прокомментировали оперативно эту информацию.

Брифинг для прессы состоялся спустя несколько часов после авиаударов США и их союзников по объектам на территории Сирии. Президент Дональд Трамп охарактеризовал их как успешные.