FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Новый терминал международного аэропорта "Симферополь" примет первые рейсы


СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр /ПРАЙМ/. Новый терминал международного аэропорта "Симферополь" начинает работу.

Строительство здания в виде морской волны шло около двух лет. Терминал расположен в 14 километрах от Симферополя.

"С 08.00 утра аэропорт "Симферополь" переводит прием и отправку всех выполняемых рейсов в новый аэровокзальный комплекс. Первый рейс в новый терминал приземлится в Симферополе в понедельник в 08:20 утра по московскому времени", - говорится в сообщении авиаузла.

В воскресенье терминал и все служебно-технические здания получили разрешение на ввод в эксплуатацию от Росавиации.

Новый аэровокзальный комплекс — крупнейший на юге России. Кроме того, это самый крупный инвестиционный проект Крыма стоимостью 32 миллиарда рублей. Он был построен на принципах государственного и частного партнерства.

Терминал площадью 78 тысяч квадратных метров сможет обслуживать 3,65 тысячи пассажиров в час и 6,5 миллионов в год.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ