Новый терминал международного аэропорта "Симферополь" примет первые рейсы

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр /ПРАЙМ/. Новый терминал международного аэропорта "Симферополь" начинает работу.

Строительство здания в виде морской волны шло около двух лет. Терминал расположен в 14 километрах от Симферополя.

"С 08.00 утра аэропорт "Симферополь" переводит прием и отправку всех выполняемых рейсов в новый аэровокзальный комплекс. Первый рейс в новый терминал приземлится в Симферополе в понедельник в 08:20 утра по московскому времени", - говорится в сообщении авиаузла.

В воскресенье терминал и все служебно-технические здания получили разрешение на ввод в эксплуатацию от Росавиации.

Новый аэровокзальный комплекс — крупнейший на юге России. Кроме того, это самый крупный инвестиционный проект Крыма стоимостью 32 миллиарда рублей. Он был построен на принципах государственного и частного партнерства.

Терминал площадью 78 тысяч квадратных метров сможет обслуживать 3,65 тысячи пассажиров в час и 6,5 миллионов в год.