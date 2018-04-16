АНОНС - Мировые эксперты обсудят использование блокчейна в интеллектуальной собственности

МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Участники нового криптовалютного рынка, представители глобальных и региональных структур в сфере интеллектуальной собственности, главы национальных патентных ведомств и представители зарубежного бизнеса на полях международной конференции "Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии" обсудят возможности и способы использования блокчейна в сфере интеллектуальной собственности.

Конференция пройдет 16-17 апреля в Москве на площадке Центра международной торговли. Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступит генеральным информационным агентством конференции.

БЛОКЧЕЙН В ЗАЩИТУ ПРАВ

Технология блокчейн не только вызвала взрывной интерес российских и зарубежных обывателей, но и привела к развитию новых технологий и дала старт многим проектам в России.

Ряд появившихся в 2017 году в России проектов построен на технологии блокчейн (blockchain) — системе организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет значительно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.

Как рассказал глава Роспатента Григорий Ивлиев в преддверии конференции, в 2018 году ведомство рассмотрит 285 заявок на патенты, связанные с блокчейном. Для сравнения, в 2017 году были рассмотрены лишь 18 заявок, из них патент получила только одна.

Одной из главных тем конференции станут перспективы, возможности и стратегии развития сферы интеллектуальной собственности на основе использования блокчейна. Участники мероприятия постараются ответить на вопросы, станет ли использование блокчейна основой преобразования мировой патентной системы в ближайшее время и как можно использовать цифровые технологии для совершенствования охраны и защиты прав интеллектуальной собственности.

В конференции примут участие более 800 человек из 20 стран мира. Среди них будут глава Роспатента, президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, президент национального института промышленной собственности Бразилии Пиментель Луиз Отавио, замкомиссара государственного ведомства интеллектуальной собственности Китая Чжан Маоюй, замминистра экономического развития России Олег Фомичев.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Использование технологии блокчейн активно тестируется как в криптовалютной и банковской сферах, так и в области интеллектуальной собственности.

В преддверии конференции Роспатент совместно с сообществом Actum и блокчейн-платформой Apla провели хакатон по созданию умного патентного офиса. Более 100 участников из Москвы, Петербурга, Казани и Ростова-на-Дону боролись за приз в 200 тысяч рублей и возможность трудоустройства в Роспатенте.

Перед участниками хакатона стояли несколько задач. Заданием со стороны Роспатента было показать применение блокчейна для регистрации разработок и изобретений и создать блокчейн-платформу для трансфера технологий.

Награждение победителей состоится на площадке конференции.