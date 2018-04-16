FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

США грозят российскому народу санкциями за "неправильный" выбор - Лавров


МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. США угрожают санкциями российскому народу за "неправильный" выбор, заявления о том, что рестрикции нацелены только на олигархов, политиков и военных, причиняющих беспокойство миру, являются неправдой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Би-би-си.

В воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии в понедельник. По ее словам, новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия.

"Это не только угрозы, чтобы наказать тех, кто поддерживает контакты с сирийским правительством. Это угроза, которая, как мы видим, нацеленная на то, чтобы наказать весь российский народ за "неправильный" выбор, который он сделал на выборах", - сказал Лавров, касаясь темы возможного введения новых санкций против России.

"Когда они говорят, мы никогда не будем целиться в российских мужчин и женщин, мы будем метить только в олигархов, политиков, военных, которые причиняют беспокойство миру, они говорят неправду", - добавил он. По его мнению, истинное желание авторов санкций, заключается в том, чтобы "взбудоражить тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч россиян".

Реагируя на реплику журналиста о том, что на Россию давят, министр заявил: "Не беспокойтесь, мы выдержим".

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ