США грозят российскому народу санкциями за "неправильный" выбор - Лавров

МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. США угрожают санкциями российскому народу за "неправильный" выбор, заявления о том, что рестрикции нацелены только на олигархов, политиков и военных, причиняющих беспокойство миру, являются неправдой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Би-би-си.

В воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии в понедельник. По ее словам, новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия.

"Это не только угрозы, чтобы наказать тех, кто поддерживает контакты с сирийским правительством. Это угроза, которая, как мы видим, нацеленная на то, чтобы наказать весь российский народ за "неправильный" выбор, который он сделал на выборах", - сказал Лавров, касаясь темы возможного введения новых санкций против России.

"Когда они говорят, мы никогда не будем целиться в российских мужчин и женщин, мы будем метить только в олигархов, политиков, военных, которые причиняют беспокойство миру, они говорят неправду", - добавил он. По его мнению, истинное желание авторов санкций, заключается в том, чтобы "взбудоражить тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч россиян".

Реагируя на реплику журналиста о том, что на Россию давят, министр заявил: "Не беспокойтесь, мы выдержим".