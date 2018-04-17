Медведев проведет встречу с членами бюро правления РСПП

МОСКВА, 17 апр /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 17 апреля проведет встречу с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает пресс-служба кабмина.

"17 апреля Д.А. Медведев проведет встречу с членами бюро правления общероссийского объединения работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей", — говорится в сообщении.

Во встрече примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьер Аркадий Дворкович, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и президент РСПП Александр Шохин.