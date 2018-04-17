Пятого из шести погибших при крушении Ми-8 опознали в Хабаровске

ВЛАДИВОСТОК, 17 апр /ПРАЙМ/. Эксперты-медики установили личность пятого из шести погибших с разбившегося в Хабаровске вертолета, сообщил РИА Новости представитель краевого бюро судебно-медицинской экспертизы.

"Экспертиза подтвердила, что погибший - Виктор Посохов. Экспертизу по последнему, шестому летчику, планируется завершить в ближайшие дни, крайний срок – четверг", - сказал собеседник.

В минувшую среду вертолет авиакомпании "Восток" упал на пустыре в районе улиц Антенная — Хирургическая в Хабаровске и загорелся. На борту были шесть человек. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело. В Хабаровске был введен режим чрезвычайной ситуации. Из шестерых погибших опознаны трое, для опознания остальных провели генотипическую экспертизу. Накануне опознали четвертого летчика.