Свыше 60 нарушений закона найдено при проверках правового режима ТОР в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 17 апр /ПРАЙМ/. Свыше 60 нарушений закона найдено при проверках исполнения законодательства о территориях опережающего социально-экономического развития в Приморье за 2017 и начало 2018 года, сообщил прокурор Приморья Сергей Бессчасный на межведомственном совещании под председательством замгенпрокурора РФ Юрия Гулягина.

Сегодня в Приморье создано четыре ТОСЭР: "Надеждинская", "Михайловский", "Большой Камень" и "Нефтехимический", где работают 69 резидентов.

"В завершающей стадии находится разработка методических рекомендаций о проведении проверок исполнения законодательства о ТОСЭР. По результатам плановых и внеплановых проверок за прошлый год и истекший период 2018 года в указанной сфере выявлено свыше 60 нарушений закона, принято более 30 актов реагирования. По инициативе прокуратуры более 11 лиц привлечено к ответственности, возбуждено и расследуется уголовное дело о халатности (часть 1.1 статьи 293 УК РФ)", - сказал прокурор.

Бессчастный пояснил, что дело возбуждено по материалам прокурорской проверки по факту халатности должностных лиц администрации края при заключении госконтрактов на выполнение работ по разработке документации объектов ТОСЭР "Надеждинская" и ТОСЭР "Михайловский".

Также он отметил, что администрация Приморского края не приняла исчерпывающие меры к актуализации Инвестиционной стратегии для развития и улучшения инвестиционного климата в регионе.

"Ранее внесенное прокуратурой края представление сдвинуло ситуацию с мертвой точки, однако работа по корректировке Инвестиционной стратегии в полном объеме не выполнена. Пользуясь случаем, прошу врио губернатора взять данный вопрос под личный контроль", - добавил прокурор.