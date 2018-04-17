Нарушения найдены при создании инфраструктуры для ТОР в Приморье - прокурор

ВЛАДИВОСТОК, 17 апр /ПРАЙМ/. Прокуроры нашли нарушения в работе исполнительных органов власти в Приморье в части создания инфраструктуры для ТОР, сообщил прокурор Приморья Сергей Бессчасный на межведомственном совещании под председательством замгенпрокурора РФ Юрия Гулягина.

Сегодня в Приморье создано четыре ТОСЭР: "Надеждинская", "Михайловский", "Большой Камень" и "Нефтехимический", где работают 69 резидентов.

"В рамках надзорных мероприятий нами вскрыты факты ненадлежащей реализации мероприятий по созданию данной инфраструктуры органами исполнительной власти Приморского края. В деятельности отраслевых департаментов выявлены нарушения сроков проведения конкурсных процедур и заключения государственных контрактов на строительство объектов дорожной и коммунальной инфраструктуры ТОСЭР "Надеждинская" и "Михайловский", - сообщил прокурор.

По его словам, в ряде случаев допускалось строительство объектов инфраструктуры без необходимой документации. В администрацию Приморского края внесено представление.

"Несвоевременное заключение контрактов, оформление исходно-разрешительной документации обусловило нарушение сроков реализации мероприятий по созданию инфраструктуры ТОСЭР, предусмотренных планами-графиками. Так, вскрыты факты нарушения сроков строительства восьми объектов дорожной и коммунальной инфраструктур", - отметил прокурор.