FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Авиакомпания выплатит по 1 млн руб семьям погибших при крушении Ми-8 в Хабаровске


ВЛАДИВОСТОК, 17 апр /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Восток" выплатит по 1 миллиону рублей семьям погибших при крушении вертолета Ми-8 в Хабаровске, сообщает компания.

"АО "Авиакомпания "Восток" планирует выплату материальной помощи родственникам погибших работников предприятия в размере 1 миллиона рублей на семью каждого погибшего. В свою очередь страховая компания, являющаяся страховщиком АО "Авиакомпания "Восток", произведет выплаты страхового возмещения в размере 1 миллиона рублей за каждого погибшего", - говорится в сообщении.

Дополнительно к этому из бюджета Хабаровского края выделены 6,6 миллиона рублей: по одному миллиону на каждую семью и по 100 тысяч также каждой семье на проведение похорон.

В минувшую среду вертолет авиакомпании "Восток" упал на пустыре в районе улиц Антенная — Хирургическая в Хабаровске и загорелся. На борту были шесть человек. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело. В Хабаровске был введен режим чрезвычайной ситуации. Из шестерых погибших опознаны пять человек.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ