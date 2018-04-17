Viber объяснил сбой в РФ проблемами мобильного оператора при подключении к серверам Amazon

МОСКВА, 17 апр /ПРАЙМ/. Сбой в работе Viber в РФ может быть связан с проблемами одного из мобильных операторов при подключении к серверам Amazon, сообщили РИА Новости в пресс-службе мессенджера.

Ранее во вторник пользователи Viber сообщили о сбоях в работе мессенджера. В частности, с проблемами столкнулись жители Москвы, Новороссийска, Самары, Крыма, Тюмени, Челябинска, Тольятти, Новокузнецка и других городов.

"Нам известно, что некоторые пользователи из России испытывают трудности со звонками в Viber. Это может быть связано с проблемами на стороне одного из мобильных операторов при подключении к серверам Amazon. Наша команда работает напрямую с оператором, чтобы вернуть пользователям доступ к сервису", - сказали в пресс-службе Viber.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что ведомство блокирует некоторые IP-адреса Amazon и Google, которые использует Telegram для обхода блокировки на территории РФ. При этом он подчеркнул, что никаких социально значимых ресурсов на этих IP-адресах не содержится.

В понедельник в работе Viber также наблюдался сбой: некоторые пользователи испытывали проблемы с дозвоном. В пресс-службе Viber говорили, что данная ситуация могла возникнуть из-за проблем связи на серверах Amazon.