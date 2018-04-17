Роскомнадзор расширил список проверенных сайтов, якобы затронутых при блокировке Telegram

МОСКВА, 17 апр /ПРАЙМ/. Роскомнадзор продолжает проверку сообщений о якобы массовом отключении ряда ресурсов при ограничении доступа к мессенджеру Telegram и опубликовал обновленный список проверенных сервисов, сообщает ведомство во вторник.

В минувшую пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. В понедельник Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к мессенджеру в соответствии с решением суда. По российскому законодательству, блокировка должна быть осуществлена в течение 24 часов.

"В связи с распространением информации о том, что в связи с мерами по ограничению доступа к Telegram якобы массово страдают сторонние ресурсы, а также по сообщениям, поступившим на "горячую линию", проведена проверка", — говорится в сообщении.

По состоянию на 18:30 ведомство проверило ряд ресурсов, включая сервис заметок Evernote, веб-версию Skype, а также игровой портал Xbox. Полный перечень из 19 проверенных сайтов опубликован на сайте Роскомнадзора, однако он работает с перебоями.

Ведомство также напоминает СМИ о необходимости "тщательной проверки информации", публикуемой в социальных сетях и иных интернет-ресурсах на тему ограничения доступа к Telegram.

Ранее во вторник Роскомнадзор проверил ресурсы онлайн-школы по изучению английского языка SkyEng, курьерской службы "Птичка", издания "Лайфхакер", социальной сети "Одноклассники", мессенджера Viber, сервисов компании Microsoft MSFT.