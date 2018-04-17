Санкции против РФ по-прежнему рассматриваются - госдеп

ВАШИНГТОН, 17 апр /ПРАЙМ/. Санкции против РФ по-прежнему рассматриваются, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт на фоне слухов о том, что президент Дональд Трамп заблокировал дальнейшее расширение санкций.

"Новые российские санкции рассматриваются", - сказала Науэрт на брифинге в Вашингтоне. "Санкции не сняты с рассмотрения, нам просто нечего объявить на эту тему", - добавила она.

Она также заявила о поддержке постпреда США при ООН Никки Хейли, которая на минувших выходных пообещала, что санкции будут введены уже в понедельник под предлогом российской поддержки сирийских властей. Затем в СМИ появились сообщения о том, что Трамп велел пока повременить с дополнительными санкциями.

"Я не буду комментировать то, что она (Хейли - ред.) говорила или не говорила. Она очень ценный и уважаемый член нашей внешнеполитической команды... мы твердо ее поддерживаем", - заявила Науэрт.