США ведут диалог с РФ в свете возможного запрета на пролет американских лайнеров - госдеп

ВАШИНГТОН, 17 апр /ПРАЙМ/. США ведут диалог с Россией по поводу пролетов американских лайнеров над российской территорией, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"США, госдепартамент ведут дискуссии с русскими в последний день по другому вопросу – пролетам над Россией... пролетам коммерческой авиации над их страной", - заявила Науэрт на брифинге, не уточнив подробностей дискуссий.

Главы фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин в пятницу внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер.