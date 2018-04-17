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США не хотят, чтобы пролеты американских самолетов над РФ прекратились – госдеп


Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 17 апр /ПРАЙМ/. США не хотят, чтобы пролеты американских самолетов над российской территорией прекратились, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Она напомнила, что разрешение на пролеты над российской территорией истекает в 19.59 по восточному времени США (02.59 мск среды).

"Мы не хотим прекращения таких коммерческих полетов (над Россией - ред.)", - заявила Науэрт на брифинге.

По ее словам, некоторые коммерческие авиаперевозчики уже принимают решение по изменению маршрутов, опасаясь истечения разрешений на пролет.

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