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США хотят провести с РФ встречу по вопросу пролетов авиалайнеров – госдеп


Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 17 апр /ПРАЙМ/. США хотят провести встречу с российскими властями по вопросу выдачи разрешений на пролеты американских самолетов над российской территорией, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"У нас были планы встретиться на этой неделе в Вашингтоне с официальными представителями российских авиационных властей. Эта встреча была отменена российским правительством. Они сказали, что запланируют ее заново с нами. У нас пока нет новой даты. Мы ждем, что они будут с нами работать насчет даты (новой встречи), потому что мы не хотим прекращения (действия разрешений) для авиаперезчиков США", - сказала Науэрт.

По ее словам, сейчас такие дискуссии с властями РФ ведут американские авиакомпании, а дипломаты США оказывают со своей стороны помощь в этих переговорах.

"Россия пока еще не дала понять, продлит ли она разрешение, которое истекает сегодня. Но правительство РФ заявило нашему посольству: "Не паникуйте, мы не собираемся навредить американскому авиасектору". Мы надеемся, что так и есть. Мы ожидаем ответа от России позднее сегодня (во вторник)", - сказала представитель госдепартамента.

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