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Кабмин выдвинул кандидатов в совет директоров концерна "Алмаз-Антей" и еще трех АО


МОСКВА, 17 апр /ПРАЙМ/. Глава кабмина РФ Дмитрий Медведев выдвинула кандидатов в совет директоров концерна "Алмаз-Антей", "ГАК "Оборонпромкомплекс", "Роскартография", "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации и независимых директоров в советы директоров и ревизионные комиссии акционерных обществ согласно приложениям № 1 - 4", - говорится в документе.

Добавляется, что Росимуществу поручено обеспечить включение указанных кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в советы директоров и ревизионные комиссии соответствующих акционерных обществ.

Уточняется, что РФ принадлежит 100% уставного капитала этих обществ. Позиция акционера – Российской Федерации в акционерных обществах, входящих в специальный перечень, утверждённый распоряжением Правительства от 23 января 2003 года №91-р, определяется решением правительства.

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